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11:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Технопарк в Усолье-Сибирском скупает недвижимость «Усольмаша»

Индустриальный технопарк на площадях «Усольмаша» начал работу в январе 2017 года.

Индустриальный технопарк в Усолье-Сибирском Иркутской области выкупает недвижимость производственного объединения «Усольмаш», которая распродается в ходе процедуры банкротства. Несколько зданий обошлись покупателю в общей сложности в 12,5 млн руб.

Итоги торгов по продаже имущества ПО «Усольмаш» опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. ООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» оказалось единственным претендентом на пять лотов. В их число вошли здание лесозавода, инженерно-лабораторный корпус, локомотивное депо, склады и здание химической лаборатории.

Индустриальный технопарк на площадях «Усольмаша» начал работу в январе 2017 года. Его создали «Усолье-Промтех» и швейцарская Dega Group. Тогда сайт «Индустриальные парки и технопарки России» сообщал, что технопарк объединит компании в сфере инновационных разработок и машиностроения.

В апреле было объявлено о начале отбора проектов на финансирование. По данным сайта технопарка, швейцарский венчурный фонд ежегодно выделяет от 30 млн руб. для инвестирования в проекты, которые в дальнейшем приобретут статус резидентов технопарка.

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