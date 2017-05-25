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11:25 (мск), источник: NewsKo

Поликлинику для взрослых в Ленинском районе построят к зиме

Сегодня уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина и министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников провели «прямую линию» вопросам оказания медицинской помощи жителям Прикамья. Большая часть вопросов касалась организации медпомощи в регионе.

«С тех пор, как у нас в Ленинском районе закрылись две больницы, записаться на приём к терапевту можно только за две недели», — обратилась с вопросом к министру женщина.

В ответ Вадим Плотников сказал, что в этом году министерство планирует «разгрузить» поликлинику на ул. Малой Ямской, 10, построив поликлинику в Ленинском районе.

«В июле будет сформировано новое техническое задание. Построить медучреждение планируем к зиме», — пояснил министр.

Ещё один вопрос касался Пермского краевого онкодиспансера, в частности, возможности расширения существующих площадей хосписа.

По словам Татьяны Марголиной, возможно, уже в этом году решится вопрос со строительством новой поликлиники в онкодиспансере. К июлю будут рассмотрены документы по строительству и определены сроки.

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