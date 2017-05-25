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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Татарстан и «Ростелеком» планируют создать опытную зону сети 5G

КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Министерство информатизации и связи Татарстана, ПАО «Ростелеком» и ПАО «Таттелеком» в четверг подписали протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G.

Источник: РИА Новости

Церемония подписания протокола состоялась в ходе встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества в области развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, реализации совместных проектов, в том числе в сфере устранения цифрового неравенства.

«Согласно протоколу стороны планируют совместно разработать проект строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G, а также решить вопросы предоставления ресурсов сетей связи и радиочастотного ресурса, получения всех необходимых разрешений на использование частот и оборудования в опытной зоне», — говорится в сообщении Мининформсвязи Татарстана.

В течение полугода стороны намерены согласовать план действий и объем инвестиций. Региональное министерство отмечает, что оно заинтересовано в расширении услуг связи, оказываемых населению республики, а «Ростелеком» и «Таттелеком», в свою очередь, обладают необходимыми радиочастотными ресурсами и сетевой инфраструктурой для создания опытной зоны по отработке технологий строительства, запуска и эксплуатации таких сетей связи.

Сеть мобильной связи 5G — новое поколение мобильной связи, логичное продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). 5G призван стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт и другие для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников.

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

ПАО «Таттелеком» занимает лидирующее положение на телекоммуникационном рынке Республики Татарстан. Услугами связи компании пользуются более двух миллионов жителей республики на территории всех 43 районных центров и 14 городов республиканского значения.

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