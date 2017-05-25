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11:56 (мск), источник: Om1.ru

Все дворы в Омске будет благоустраивать один подрядчик

На реконструкцию дворов в многоквартирных домах из бюджета выделили 300 миллионов.

Одним из главных мероприятий выставки «Сибирская строительная неделя-2017» стала дискуссия о благоустройстве населённых пунктов Омской области.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», в 2017 году на приведение в порядок дворов в многоквартирных домах из регионального бюджета выделено 300 миллиона рублей. Из них 200 миллионов предназначены для Омска.

За счёт бюджетных денег восстановят дворовые проезды. Об озеленении и обустройстве детских площадок должны будут позаботиться управляющие компании и жильцы.

Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и ЖКХ Омской области:

 — Мы хотим провести конкурс по выбору единого подрядчика в городе. Это наиболее открытый способ, и деньги должны пойти именно на то, что люди хотят видеть в своих дворах. Пока мы занимаемся асфальтированием, но в следующем году планируем устанавливать освещение, лавочки, а в перспективе доведём и до малых архитектурных форм и ландшафтных работ.

В этом году не получится облагородить все дворы, на благоустройство которых поданы заявки. Минстрой обещает: все заявки, которые не пройдут по конкурсу, получат приоритет в программе благоустройства на 2018−2022 годы.

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