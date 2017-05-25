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Рейтинг «токсичности» ОСАГО: на рынке по-прежнему много мошенников

Российский союз страховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов.

Источник: РИА "Новости"

По итогам I квартала 2017 года, почти четверть регионов резко улучшили позиции в рейтинге «токсичности» ОСАГО, столько же — значительно ухудшили, говорится в сообщении РСА. Так, 23 региона переместились на 10 и более позиций вниз, то есть в лучшую сторону, 24 региона передвинулись на 10 и более позиций вверх, то есть ситуация в них усугубилась.

Позитивный результат очевиден в Краснодарском крае (переместился с 6 на 24 место), Ставропольском крае (с 12 на 46), Мурманской области (с 9 на 28 место), Саратовской области (с 26 на 50), Карачаево-Черкессии (с 3 на 31).

Ухудшилось положение в Ингушетии (с 27 на 3 место), усугубилось Челябинской области (с 12 на 2 место), Оренбургской области (с 22 на 6), Астраханской области (с 24 на 9 место).

По словам главы РСА Игоря Юргенса, уровень выплат в ОСАГО, то есть отношение суммы выплат к собранной премии, в первом квартале 2017 года в целом по России показывает отрицательный результат и составляет 122%.

Это означает, что страховщики ОСАГО на каждые 100 рублей собранной премии выплачивают 122 рубля. И этот показатель касается России в целом, а есть регионы, где он превышает 250%.
Игорь Юргенс
президент РСА

Также отмечается необоснованный рост частоты страховых случаев, то есть их числа. Например, в рейтинге по итогам 6 месяцев 2016 года она составляла 5,8%, по итогам 2016 года тоже 5,8%, а по итогам первого квартала 2017 года этот показатель вырос до 7,1%.

«Мы знаем, что аварийность в России не растет и очевидно, что рост частоты страховых случаев связан с мошенническими действиями, когда страховщикам предоставляются фальшивые документы по ДТП, которых на самом деле не было. Особенно такая деятельность процветает при оформлении Европротокола», — пояснил Юргенс.

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