Аэрокосмический кластер Самарской области собирает стартапы со всей России
На конкурс, организованный правительством региона при участии Самарского университета, подано более 150 заявок.
На конкурс, организованный правительством региона при участии Самарского университета, подано более 150 заявок.
26 мая в
На конкурс, организованный правительством Самарской области при участии Самарского университета, подано более 150 заявок, из 20 регионов страны. Заявки поступили от стартапов из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Нефтеюганска, Кирова, Казани, Уфы, Воронежа,
Проекты, прошедшие экспертизу и отбор лично представят свои разработки и технологии представителям
Направления, по которым проходил отбор стартапов для аэрокосмического кластера Самарской области:
авиационные и космические системы;
двигателестроение;
космическое приборостроение;
навигационные технологии для авиации, двигателестроения и космоса;
электроника для авиации, двигателестроения и космоса;
робототехника для авиации, двигателестроения и космоса;
новые материалы для авиации, двигателестроения и космоса;
безопасность и противодействие терроризму, космические системы мониторинга и передачи данных о возможных чрезвычайных ситуациях;
цифровое моделирование и анализ процессов проектирования сложных изделий и систем;
аддитивные технологии;
новые материалы и методы обработки;
индустриальный интернет и большие данные для оптимизации производственных процессов;
мехатроника и робототехника, гибкие производственные ячейки.
Партнер программы — YellowRockets, сообщает сайт облправительства.