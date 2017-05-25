Жителям более 500 многоквартирных домов Минска сделают перерасчет за отопление и вернут деньги
Собственникам и нанимателям квартир в домах, не оснащенных групповыми приборами учета теплоэнергии, производят перерасчет по услуге Отопление.
Собственникам и нанимателям квартир в домах, не оснащенных групповыми приборами учета теплоэнергии, производят перерасчет по услуге Отопление.
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Как рассказала начальник отдела энергетики МГЖХ Елена Попова, в домах без групповых приборов учета тепла плату за отопление рассчитывают, исходя из нормативов потребления. Их устанавливают местные исполнительные и распорядительные органы. В Минске норматив составляет 0,0189 Гкал за 1 квадрат. Каждый месяц делается расчет фактического потребления теплоэнергии, учитывается температура на улице за отопительный период. В конце сравнивают эти показатели и производят перерасчет.
Прошедшая зима была достаточно теплой, а средняя мартовская температура достигла + 4,2 градусов. Поэтому всем жильцам безучетных домов вернули определенные суммы, внесенные за отопление, отметила Попова. В
Начальник технического отдела МГЖХ Наталья Рамушкевич сообщила, предприятия ЖКХ столичных районов обслуживают 538 домов. И в примерно 20 квартирах нет технической возможности установить групповые приборы учета тепла. Это малоэтажные дома в кварталах старой застройки. Большинство из них стоят в Заводском и Партизанском районах.
Подготовила Яна БОГДАНОВА.