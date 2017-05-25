Жителям более 500 многоквартирных домов Минска сделают перерасчет за отопление и вернут деньги

Как рассказала начальник отдела энергетики МГЖХ Елена Попова, в домах без групповых приборов учета тепла плату за отопление рассчитывают, исходя из нормативов потребления. Их устанавливают местные исполнительные и распорядительные органы. В Минске норматив составляет 0,0189 Гкал за 1 квадрат. Каждый месяц делается расчет фактического потребления теплоэнергии, учитывается температура на улице за отопительный период. В конце сравнивают эти показатели и производят перерасчет.

Прошедшая зима была достаточно теплой, а средняя мартовская температура достигла + 4,2 градусов. Поэтому всем жильцам безучетных домов вернули определенные суммы, внесенные за отопление, отметила Попова. В счетах-извещениях за апрель была сумма возврата за 10—12 октября , когда в жилфонде начали включать отопление, до 30 апреля. Для стандартной двушки в 48 квадратов она составила 6,8 рублей. Эти деньги вычли с общей суммы оплаты за ЖКУ. Так как отопление отключили только 5 мая, перерасчет сделают за эти 5 дней. Его можно будет увидеть в жировках за май, которые жильцам придут в июне. Им также вернут еще часть ранее внесенных денег.

Начальник технического отдела МГЖХ Наталья Рамушкевич сообщила, предприятия ЖКХ столичных районов обслуживают 538 домов. И в примерно 20 квартирах нет технической возможности установить групповые приборы учета тепла. Это малоэтажные дома в кварталах старой застройки. Большинство из них стоят в Заводском и Партизанском районах.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.