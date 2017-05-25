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12:26 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область получила более 9 млн рублей на пенсионеров

Федеральные средства будут направлены организациям соцобслуживания, на адресную помощь неработающим пенсионерам и их обучение компьютерной грамотности.

Более 11 млн рублей федеральных субсидий поступило в Челябинскую область в мае 2017 года — большая часть средств пойдет на поддержку пенсионеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Сегодня, 25 мая, Заксобрание утвердило изменения в бюджет региона.

«Доходы и расходы регионального бюджета увеличились на 11,3 млн рублей. Федеральные средства имеют целевое назначение. Большая часть — 9,4 млн рублей — будет направлена на техническое оснащение организаций социального обслуживания, оказание адресной помощи неработающим пенсионерам и их обучение компьютерной грамотности», — сообщил первый замминистра финансов Челябинской области Антон Прыгунов.

За счет остальных средств будет обеспечиваться работа депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников, а также деятельность федеральных судов.

Добавим, кроме того, за счет перераспределения средств увеличены расходы, в том числе на дорожный фонд (дополнительные 250 млн рублей выделены Челябинску на строительство 3-й очереди транспортной развязки по улице Братьев Кашириных от улицы Кирова до Российской в части выполнения работ со стороны набережной реки Миасс), на повышение оплаты труда работников культуры (140,5 млн — на доведение оплаты труда до индикатива 95% от средней заработной платы по региону), а также на меры соцподдержки детей погибших защитников Отечества (32 млн рублей).

Параметры главного финансового документа на 2017 год с учетом федеральных средств составили: по доходам — 126 млрд 828,2 млн рублей, по расходам — 136 млрд 828,7 млн рублей. Дефицит остался неизменным — 10 млрд рублей.

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