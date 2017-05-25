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12:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

Деньги выделены на строительство развязки у улиц Братьев-Кашириных-Кирова

Дорожный фонд области пополнился на 250 миллионов рублей.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш заявил, что удалось найти деньги на строительство 3-й очереди дорожной развязки у улиц Братьев Кашириных и Кирова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Всего Дорожный фонд области пополнился на 250 миллионов рублей, причём большая часть выделена Челябинску. Напомним, что строительство развязки у улиц Братьев Кашириных и Кирова началась ещё при прежнем губернаторе, но из-за недостатка средств проект долгое время оставался незавершённым.

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