Деньги выделены на строительство развязки у улиц Братьев-Кашириных-Кирова

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш заявил, что удалось найти деньги на строительство 3-й очереди дорожной развязки у улиц Братьев Кашириных и Кирова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Всего Дорожный фонд области пополнился на 250 миллионов рублей, причём большая часть выделена Челябинску. Напомним, что строительство развязки у улиц Братьев Кашириных и Кирова началась ещё при прежнем губернаторе, но из-за недостатка средств проект долгое время оставался незавершённым.