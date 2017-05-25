Деньги выделены на строительство развязки у улиц Братьев-Кашириных-Кирова
Дорожный фонд области пополнился на 250 миллионов рублей.
Дорожный фонд области пополнился на 250 миллионов рублей.
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш заявил, что удалось найти деньги на строительство 3-й очереди дорожной развязки у улиц Братьев Кашириных и Кирова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Всего Дорожный фонд области пополнился на 250 миллионов рублей, причём большая часть выделена Челябинску. Напомним, что строительство развязки у улиц Братьев Кашириных и Кирова началась ещё при прежнем губернаторе, но