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12:22 (мск), источник: Nakanune.ru

Бюджет Челябинской области пополнился на 11,3 млн рублей

Доходы и расходы бюджета Челябинской области увеличились на 11,3 млн рублей. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона приняли депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

По словам первого заместителя министра финансов Челябинской области Антона Прыгунова, увеличение регионального бюджета произойдет за счет федеральных средств. Так, 9,4 млн рублей направят на техническое оснащение организаций социального обслуживания, оказание адресной помощи неработающим пенсионерам и их обучение компьютерной грамотности.

За счет оставшихся средств будет обеспечиваться работа депутатов Госдумы, сенаторов и их помощников, а также деятельность федеральных судов.

Отметим, что дефицит бюджета остался неизменным — 10 млрд рублей.

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