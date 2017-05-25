Городские власти отчитались о расходах за прошлый год

Многое предстоит сделать для развития городской инфраструктуры — для велосипедистов и тех, кто пользуется общественным транспортом. Так на остановках появятся новые электронные табло.

— Велодорожки очень актуальны в нашем городе… потому что очень большой поток машин. Я тоже на велосипеде поехал на работу, 3 раза чуть не сбила машина. Делаем новые дороги уже сразу с велодорожкой.

Развитие городской инфраструктуры — одна из центральным тем доклада Александра Ярошука. Глава города отчитался о работе за прошлый год. И рассказал о дальнейших планах. Скоро в Калининграде появится 80 современных остановок с электронными табло и wi-fi. Их смонтирует инвестор, бюджетные средства не понадобятся.

— Мы будем первыми не только в России, но и в Европе. Такие мы вам табло поставим в этом году… получить массу информации.

Говорили и о расходах бюджета — большую часть городской казны в 2016-м направили на социальную сферу. Такой приоритет сохранится и впредь. В прошлом году в Калининграде появилось более 6 000 новых жителей, рождаемость впервые за много лет превысила смертность.

Анна Апполонова, председатель Комитета по социальной политике:

— В 2016 году 20 000 семей, имеющие детей получили ту или иную форму социальной помощи. Либо материальной, либо комплексной помощи в трудоустройстве, получении детского питания, льготного проезда.

Внимание уделили и современным стандартам обучения. Сегодня 70% ребят заняты в дополнительном образовании — это танцевальные, художественные группы и популярные в последнее время программирование и робототехника.

Александр Ярошук, глава городского округа «Город Калининград»:

— Ставятся другие уже вопросы молодежью. Велосипедные дороги — очень правильно. Меньше вы видите вопросов по точечной застройке. Помните? Они валом были. По водоснабжению. Некоторые вопросы по детским садам, как меня мучали. Это же фантастическая была проблема, которую город никогда в жизни бы не решил.

Речь зашла и о реконструкции городских стадионов к Чемпионату мира. Так, на площадке стадиона «Пионер» появится академия футбола. Ремонт завершат осенью 2017 года.