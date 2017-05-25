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14:11 (мск), источник: Sputnik.by

Жилищные субсидии в Беларуси будут предоставлять по-новому

Сейчас Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает внести изменения в указ президента «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Жилищные безналичные субсидии в будущем могут предоставляться в Беларуси по адресному принципу, заявил замминистра ЖКХ республики Олег Поскробко.

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Изменения в соответствующий указ президента подготовили специалисты МинЖКХ, Минтруда, Минэкономики, Минфина и МАРТ. Как отметил Поскробко, детально об изменениях можно говорить лишь после одобрения изменений, однако некоторые нововведения замминистра пояснил.

«Предлагаем помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг сделать адресной. Что имеется в виду? Приведу всего один пример. Сейчас основной критерий для начисления безналичной жилищной субсидии — доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходе домашнего хозяйства. Это 15% для жителей сельской местности и 20% — для горожан. Этот процент фиксированный», — рассказал замглавы МинЖКХ газете «Республика».

По словам заместителя министра, в новом проекте доля обязательного платежа меняется и зависит от среднедушевого дохода семьи.

«Мы предлагаем сделать этот процент “плавающим”: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на ЖК-услуги. А субсидию рассчитывать на основании среднедушевого дохода. То есть она не будет зависеть от количества членов семьи. Это будет справедливо по отношению к тем, кто на самом деле нуждается в помощи и поддержке государства», — уверен Поскробко.

По данным МинЖКХ, с октября по декабрь 2016 года субсидиями воспользовались 2385 домохозяйств страны, сумма помощи государства составила 35 тысяч рублей. С января по март этого года почти 264 тысячи рублей получили более 10 тысяч домохозяйств.

Система безналичных жилищных субсидий была введена в стране осенью 2016-го. На их получение могут рассчитывать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит 20% доходов — для городской местности и 15% — для сельской. Система была введена в качестве мер поддержки незащищенных категорий населения по рекомендациям Международного валютного фонда, который требует от Беларуси выхода на полную окупаемость ЖКУ для начала новой страновой программы.

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