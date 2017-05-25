Жилищные субсидии в Беларуси будут предоставлять по-новому
Сейчас Министерство
Сейчас Министерство
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Жилищные безналичные субсидии в будущем могут предоставляться в Беларуси по адресному принципу, заявил замминистра ЖКХ республики Олег Поскробко.
Изменения в соответствующий указ президента подготовили специалисты МинЖКХ, Минтруда, Минэкономики, Минфина и МАРТ. Как отметил Поскробко, детально об изменениях можно говорить лишь после одобрения изменений, однако некоторые нововведения замминистра пояснил.
«Предлагаем помощь государства в оплате
По словам заместителя министра, в новом проекте доля обязательного платежа меняется и зависит от среднедушевого дохода семьи.
«Мы предлагаем сделать этот процент “плавающим”: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на
По данным МинЖКХ, с октября по декабрь 2016 года субсидиями воспользовались 2385 домохозяйств страны, сумма помощи государства составила 35 тысяч рублей. С января по март этого года почти 264 тысячи рублей получили более 10 тысяч домохозяйств.
Система безналичных жилищных субсидий была введена в стране осенью 2016-го. На их получение могут рассчитывать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит 20% доходов — для городской местности и 15% — для сельской. Система была введена в качестве мер поддержки незащищенных категорий населения по рекомендациям Международного валютного фонда, который требует от Беларуси выхода на полную окупаемость ЖКУ для начала новой страновой программы.