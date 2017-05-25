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12:31 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой

Президент упрекнул тренеров столичного клуба и национальной сборной в отвратительной работе с командами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент Беларуси раскритиковал положение с выступлением хоккейных команд республики на международных турнирах, упрекнув спортсменов в том, что денег на этот вид спорта тратится много, а результата нет.

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В четверг глава государства провел совещание, посвященное хоккею, на котором были рассмотрены итоги выступления ХК «Динамо-Минск» в Континентальной хоккейной лиге и национальной сборной на Чемпионате мира во Франции.

«Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой!» — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что белорусские болельщики уже не просто возмущаются, а шлют в Администрацию президента гневные письма.

«И я с ними согласен — абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также упрекнул тренеров столичного клуба и национальной сборной в отвратительной работе с командами.

Белорусская сборная по итогам ЧМ во Франции с трудом осталась в элитном дивизионе, проиграв четыре матча из шести. ХК «Динамо-Минск» в кубке Гагарина смог пройти только до 1/8 плей-офф.

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Лукашенко: пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой
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