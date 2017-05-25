Начальник Росгвардии по Омской области Джангунаков заработал более миллиона
О своих доходах отчиталась федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
О своих доходах отчиталась федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
Так, согласно опубликованным на сайте ведомства сведениям, глава управления Росгвардии по Омской области Естай Джангунаков заработал за 2016 год 1,2 млн. рублей.
У полковника Джангунакова не числится собственного жилья и транспорта. Согласно декларации, Естай Джангунаков и его супруга проживают в служебной квартире площадью 58,5 кв. м.
Заместители Джангунакова задекларировали немногим меньше своего начальника. Евгений Полубояринов заработал за год 1 млн. рублей, владеет половиной квартиры и иномаркой, Евгений Феоктистов заработал 998,4 тыс. рублей, Александр Сафонов — 1,08 млн. рублей.
Напомним, Росгвардия была образована в октябре 2016 года. В войска Росгвардии вошли представители вневедомственной охраны, СОБРа и ОМОНа. До назначения в Росгвардию Естай Джангунаков возглавлял управление вневедомственной охраны УМВД России по Омской области.