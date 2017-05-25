В Ростове на реализацию инвестпроектов потратят 286,2 млрд рублей

Данный перечень разделен на три группы. Первая — «Ростовский АВАНГАРД». Туда входит 19 проектов из перечня «100 губернаторских инвестиционных проектов» на сумму 165,7 млрд руб.

Вторая — «Инвестиции РОСТова» — 62 проекта, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону на сумму 73,5 млрд руб.

Третья группа — «Территория РОСТа» — 15 проектов, а также бизнес-идеи и планируемые к реализации проекты на сумму 47 млрд руб.

Анализ видовой структуры инвестиций в основной капитал за 2016 год показал, что их основная часть направлена на приобретение машин и оборудования — 35,9%, строительство зданий и сооружений — 29,4%, приобретение транспортных средств — 15,7%, строительство жилья — 11,2%.