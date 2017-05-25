Средняя зарплата в Самарской области — 29 тыс. рублей
Самарастат опубликовал информацию о доходах населения региона в первом квартале 2017 года. Реальные денежные доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 1,7%.
Самарастат опубликовал информацию о доходах населения региона в первом квартале 2017 года. Реальные денежные доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 1,7%.
Среднедушевой доход в марте 2017 г. составил 26072 рубля. А среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2017 г. составила 29212 руб., что на 6,9% выше аналогичного периода прошлого года.
Наибольший размер зарплат в отрасли «добыча полезных ископаемых» — 42,5 тыс. рублей. Наименьший — в сельском хозяйстве, где доходы составляют 15,5 тыс. рублей.
Средний размер пенсии составил 12682 рубля.