Средняя зарплата в Самарской области — 29 тыс. рублей

Среднедушевой доход в марте 2017 г. составил 26072 рубля. А среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2017 г. составила 29212 руб., что на 6,9% выше аналогичного периода прошлого года.

Наибольший размер зарплат в отрасли «добыча полезных ископаемых» — 42,5 тыс. рублей. Наименьший — в сельском хозяйстве, где доходы составляют 15,5 тыс. рублей.

Средний размер пенсии составил 12682 рубля.