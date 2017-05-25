В Пермском крае возродят бренд «Покупай пермское»

Вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова поддержала возрождение бренда «Покупай пермское». По ее словам реально восстановить проект «Аргофраншиза», который был создан для помощи в поиске рынков сбыта для аграриев региона. Еще одна «спящая» инициатива, про которую напомнили участники совета по предпринимательству, это «Мода на мозги». Программа была создана для привлечения предпринимателей в инновационный бизнес.



Проект «Покупай пермское!» реализовался с 2009 года на территории Пермского края. Программа была направлена на увеличение доли местных товаропроизводителей на внутреннем рынке Пермского края.



РБК Пермский край