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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пермском крае возродят бренд «Покупай пермское»

В рамках форума «Дни пермского бизнеса» прошло заседание совета предпринимателей при губернаторе Пермского края. Глава региона Максим Решетников напомнил о намерениях краевых властей восстановить бренд, объединяющий производителей региона, «Покупай пермское».

Источник: AP 2017

Вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова поддержала возрождение бренда «Покупай пермское». По ее словам реально восстановить проект «Аргофраншиза», который был создан для помощи в поиске рынков сбыта для аграриев региона. Еще одна «спящая» инициатива, про которую напомнили участники совета по предпринимательству, это «Мода на мозги». Программа была создана для привлечения предпринимателей в инновационный бизнес.

Проект «Покупай пермское!» реализовался с 2009 года на территории Пермского края. Программа была направлена на увеличение доли местных товаропроизводителей на внутреннем рынке Пермского края.

РБК Пермский край

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