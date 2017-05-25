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14:04 (мск), источник: РБК

Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья

Россельхознадзор обнаружил антибиотик в куриных наггетсах компании «Каргилл», которая является поставщиком «Макдоналдс». Выпуск небезопасной продукции был запрещен, что грозит компании значительными убытками.

Источник: Reuters

Проведенная в марте 2017 года проверка выявила, что продукция предприятия ООО «Каргилл» в городе Ефремов Тульской области не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции», говорится на сайте Россельхознадзора.

По результатам исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией (ЦНМВЛ) обнаружилось, что в продукции компании — полуфабрикатах из мяса птицы — присутствует лекарственный препарат фурозолидон, который относится к антибиотикам. Речь идет о котлетах куриных «МакНаггетс» (Мс Nuggets), которые поставляются в «Макдоналдс».

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Фурозилидон также присутствовал в 6 тоннах замороженного куриного филе, а еще в 1 тонне филе были найдены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

Изготовителями этих партий являются соответственно ООО «Белгородские гранулированные корма» («Белгранкорм») и АО «Ярославский бройлер». Оба предприятия — поставщики «Каргилла».

«Химические вещества — лекарственные препарат фурозолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан», — утверждается в сообщении ветеринарной службы.

Из него также следует, что общий вес некачественной продукции животного происхождения превысил 18 тонн. Вся она была направлена на утилизацию.

В мае 2017 года компания «Каргилл» получила административный штраф в размере 300 тыс. руб. а действие декларации соответствия на ее куриные полуфабрикаты было приостановлено. «В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В письме, направленном на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, (есть у РБК) глава представительства компании «Каргилл» в России Елена Зосимова объясняет, что «Белгранкорм» «не заявлял об использовании антибиотиков в своем производстве. Соответственно, контроль содержания фуразолидона в каждой партии сырья от данного поставщика не осуществлялся». При этом компания «незамедлительно заблокировала соответствующую партию сырья и готовой продукции с содержанием антибиотика». Также были приостановлены все будущие поставки сырья, утверждается в письме.

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По мнению Зосимовой, с учетом предпринятых шагов приостановление действия декларации о соответствии является «избыточной мерой контроля», «приведет к остановке предприятия на неопределенный срок» и «нанесет значительный убыток для компании».

Чтобы снова начать выпускать данную продукцию, компании будет необходимо обратиться в орган по сертификации, провести исследования продукции в любой аккредитованной лаборатории и, в случае отсутствия проблем, получить новую декларацию, прокомментировала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В пресс-службе «Макдоналдс» подтвердили РБК, что «в курсе данного вопроса».

Мы с нашим партнером находимся в постоянном контакте, а он в свою очередь разбирается в ситуации с Россельхознадзором.

Продукция из куриного филе продолжает продаваться в заведениях сети. Как отмечается на ее сайте, помимо «Каргилла» поставщиком куриного мяса для «Макдоналдса» является компания «Мираторг».

Комментарии
5
Марк ******
Да тут дело не в Макдоналдс, тут как раз все дело в нашем отечественном поставщике, пора ГосДуме РФ задуматься и придумать механизм регулирования этим вопросом, что бы наше угнетенное отечественное производство, в период санкций, не наглело и работало в соответсвии гос.стандартами
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арсений сидоров
всё по русским сегодняшним стандартам
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А. Д.
Хватит слезы лить по макдоналсу. Травят они русских людей, да и весь мир
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