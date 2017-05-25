Государство отказалось брать на свой баланс метро Екатеринбурга
Столице Урала придется возводить новые станции исключительно за свой счет.
Столице Урала придется возводить новые станции исключительно за свой счет.
Правительство России посчитало нецелесообразной передачу на баланс государства метро в Екатеринбурге и других городах РФ, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских: «В Минтрансе отрицательно отнеслись к идее, чтобы муниципалитеты передали метрополитены на баланс государству. Заместитель главы ведомства Николай Асаул перевел тему и на трех страницах расписал о проекте федерального закона «О внеуличном транспорте», который сейчас рассматривается в Госдуме. Чиновник написал, что «принятие законопроекта позволит создать правовые условия для сбалансированного регулирования в сфере эксплуатации и развития метрополитенов…».
По словам парламентария, вопрос, «каким чудесным образом муниципалитетам находить деньги на строительство новых станций», так и остался открытым. При этом счет идет на миллиарды. Как следует из ответа чиновника (цитируем), «передача метрополитенов в государственную собственность либо в управление ОАО “РЖД” представляется нецелесообразной».
Напомним, что отдать метрополитен в ведение государства (или, например, РЖД) Альшевских предложил в апреле 2017 года. По его мнению, данная мера поможет решить вопрос с финансированием строительства подземки не только в столице Урала, но и в других городах России. Так,