Государство отказалось брать на свой баланс метро Екатеринбурга

Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских: «В Минтрансе отрицательно отнеслись к идее, чтобы муниципалитеты передали метрополитены на баланс государству. Заместитель главы ведомства Николай Асаул перевел тему и на трех страницах расписал о проекте федерального закона «О внеуличном транспорте», который сейчас рассматривается в Госдуме. Чиновник написал, что «принятие законопроекта позволит создать правовые условия для сбалансированного регулирования в сфере эксплуатации и развития метрополитенов…».

По словам парламентария, вопрос, «каким чудесным образом муниципалитетам находить деньги на строительство новых станций», так и остался открытым. При этом счет идет на миллиарды. Как следует из ответа чиновника (цитируем), «передача метрополитенов в государственную собственность либо в управление ОАО “РЖД” представляется нецелесообразной».