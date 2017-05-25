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13:31 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Государство отказалось брать на свой баланс метро Екатеринбурга

Столице Урала придется возводить новые станции исключительно за свой счет.

Правительство России посчитало нецелесообразной передачу на баланс государства метро в Екатеринбурге и других городах РФ, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских: «В Минтрансе отрицательно отнеслись к идее, чтобы муниципалитеты передали метрополитены на баланс государству. Заместитель главы ведомства Николай Асаул перевел тему и на трех страницах расписал о проекте федерального закона «О внеуличном транспорте», который сейчас рассматривается в Госдуме. Чиновник написал, что «принятие законопроекта позволит создать правовые условия для сбалансированного регулирования в сфере эксплуатации и развития метрополитенов…».

По словам парламентария, вопрос, «каким чудесным образом муниципалитетам находить деньги на строительство новых станций», так и остался открытым. При этом счет идет на миллиарды. Как следует из ответа чиновника (цитируем), «передача метрополитенов в государственную собственность либо в управление ОАО “РЖД” представляется нецелесообразной».

Напомним, что отдать метрополитен в ведение государства (или, например, РЖД) Альшевских предложил в апреле 2017 года. По его мнению, данная мера поможет решить вопрос с финансированием строительства подземки не только в столице Урала, но и в других городах России. Так, из-за нехватки средств, в Екатеринбурге проектно-изыскательские работы по второй ветке метро начнутся лишь в 2020 году, а общая их стоимость составит не менее 1 млрд рублей. Возведение же новых станций от ВИЗа до ЖБИ обойдётся ориентировочно в 90 млрд. Большинство экспертов полагает, что Екатеринбургу и Свердловской области без помощи федеральных властей этот проект не потянуть в принципе.

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