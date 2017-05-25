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13:35 (мск), источник: СуперОмск

В омской пятиэтажке стала протекать крыша из-за капремонта

Жильцы пятиэтажного дома № 11 по улице Добровольского обратились в Госжилинспекцию с жалобой на протекающую крышу — подтоплены оказались как квартиры на верхних этажах, так и места общего пользования.

Причиной этому стала раскрытая в ходе проведения капремонта крыша дома.

Оказалось, что после демонтажа старой кровли подрядчик не убедился, что укрывной материал герметичен, из-за чего с наступлением весны квартиры постоянно подтапливало — на стенах и потолке были зафиксированы многочисленные желтые следы. Более того, в установленные законом 70 дней работы по замене кровли не были завершены. Подрядчиком выступала компания ООО «Монтаж — СтройСервис», сообщила пресс-служба омской ГЖИ.

В результате Госжилинспекция предписала фонду капремонта устранить нарушения. В случае неисполнения предписания, должностным лицам фонда будет грозить административная ответственность.

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