В омской пятиэтажке стала протекать крыша из-за капремонта

Причиной этому стала раскрытая в ходе проведения капремонта крыша дома.

Оказалось, что после демонтажа старой кровли подрядчик не убедился, что укрывной материал герметичен, из-за чего с наступлением весны квартиры постоянно подтапливало — на стенах и потолке были зафиксированы многочисленные желтые следы. Более того, в установленные законом 70 дней работы по замене кровли не были завершены. Подрядчиком выступала компания ООО «Монтаж — СтройСервис», сообщила пресс-служба омской ГЖИ.

В результате Госжилинспекция предписала фонду капремонта устранить нарушения. В случае неисполнения предписания, должностным лицам фонда будет грозить административная ответственность.