«ТНС энерго Ростов» оштрафовали на 737,5 тыс. рублей из-за завышения показателей

Как рассказали в Управлении ФАС по Ростовской области, компания нарушила закон «О защите конкуренции». По результатам проверки обращений граждан выяснилось, что организация необоснованно завышало показатель объёма электроэнергии на общедомовые нужды и индивидуально потребленной коммунальной услуги.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обжаловало наложение административного штрафа в Арбитражном суде Ростовской области, однако иск компании не был удовлетворен.