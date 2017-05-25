Производство импортозамещающих лекарств для ветеринарии начнут на Урале до 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Производство лекарственных средств для ветеринарии планируется наладить на базе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института до 2025 года. В следующем году ученые начнут разработку рецептур и проведение исследований, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

«В Свердловской области утвержден план научно- технического развития агропромышленного комплекса (АПК) до 2025 года. На базе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института должно быть налажено производство импортозамещающих лекарственных средств для ветеринарии, пробиотических и кормовых добавок для животноводства и птицеводства. С 2019 по 2025 гг. планируется сертификация кормовых добавок, регистрация лекарственных средств, организация производства и реализация», — говорится в сообщении.

По данным департамента, на базе этого же ветеринарного института к 2020 году планируется разработать новые экспресс-методы определения качества кормов для сельхозпредприятий. «Это позволит улучшить рацион питания животных, что в итоге повысит производительность сельхозпродукции», — пояснили там.

Согласно программе, к 2020 году в Свердловской области также будет создан селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель», что позволит наладить производство высококачественного семенного материала отечественного производства и отказаться от зарубежных поставок, которые сейчас составляют 100%.

«Кроме того, над селекцией новых сортов картофеля и гороха в ближайшие годы будут работать ученые научно- исследовательского института сельского хозяйства Свердловской области (УралНИИСХОЗ). Будет создан селекционный материал, который к 2020 году должен поступить на государственное испытание», — подчеркнули в департаменте.