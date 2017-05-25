Производство импортозамещающих лекарств для ветеринарии начнут на Урале до 2025 года
В следующем году ученые начнут разработку рецептур и проведение исследований.
В следующем году ученые начнут разработку рецептур и проведение исследований.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Производство лекарственных средств для ветеринарии планируется наладить на базе Уральского
«В Свердловской области утвержден план научно- технического развития агропромышленного комплекса (АПК) до 2025 года. На базе Уральского
По данным департамента, на базе этого же ветеринарного института к 2020 году планируется разработать новые
Согласно программе, к 2020 году в Свердловской области также будет создан
«Кроме того, над селекцией новых сортов картофеля и гороха в ближайшие годы будут работать ученые научно- исследовательского института сельского хозяйства Свердловской области (УралНИИСХОЗ). Будет создан селекционный материал, который к 2020 году должен поступить на государственное испытание», — подчеркнули в департаменте.