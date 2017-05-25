Первый в Сибири коммерческий Центр обработки данных запустили в Иркутск

10 лет назад её называли технологией будущего, теперь это уже неотъемлемая часть жизни. Облачное хранение данных в этот раз стало темой образовательной сессии En+Group «Энергия будущего». Эксперты рассказали студентам о возможностях и защищённости удалённых хранилищ информации.

— Содержать свою инфраструктуру — это дорого. Это риски, это люди, это недостаточность компетенций, это деньги. Предлагаемые решения ЦОДов, облачных сервисов позволяют эти все риски выводить и экономить. То есть повышать эффективность бизнеса, — говорит IT-менеджер ЦОД «Облака Сибири» Дмитрий Шевченко.

Это единственный в Сибири коммерческий центр обработки данных. Первый модуль запустили в работу на территории Ново-Иркутской ТЭЦ. Это одно из самых удачных мест для размещения такого хранилища.

— Непосредственно возле генерации, что нам помогло существенно сэкономить расходы на реализацию, на подключение к энергосистеме, и второе — существенно повысить уровень надёжности. Находясь возле энергогенерации, которая сама ещё зарезервирована от всей системы, мы получаем практически первую особую группу, — говорит директор АО ЦОД «Облака Сибири» Александр Сгребный.

Помимо надёжности сибирская электроэнергия позволяет значительно снижать себестоимость. Близость к азиатским странам в перспективе поможет центру стать связующим звеном между различными зарубежными хранилищами. Оборудование для станции произвёл и смонтировал известный китайский производитель HUAWEI. Он строит подобные центры по всему миру.

— Наши ЦОД — это Африка, Европа. Это Германия, холодные и горячие места. Есть разные решения. Иркутскому ЦОД мы специально сделали теплозащищающую изоляцию, чтобы совпадало с вашим климатом. Это без проблем, — говорит представитель компании HUAWEI Вэнь Хай.

А ещё эксперты говорят, что в Иркутске есть научный потенциал для продвижения таких технологий. Поэтому проект «Облака Сибири» имеет большие перспективы. Запросы на услуги есть как от коммерческих организаций, так и от государственных структур.