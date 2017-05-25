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13:37 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Свердловской области больше ста УК остались без лицензии

Больше ста управляющих компаний в Свердловской области остались без лицензии. За 2 года документ, дающий право вести деятельность, из 635 компаний в области получили только 556.

Источник: Вести - Екатеринбург

Чаще всего ревизоров не устраивает квалификация руководителей управляющих компаний.

«Подали заявление на сдачу экзаменов 1658 человек, из них сдали экзамен 1209. Квалификация руководителей или тех, кто претендует на руководителей, очень низкая. В связи с этим на федеральном уровне будут меняться условия и вопросы по квалификационному экзамену», — сообщил секретарь общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

Лицензирование для управляющих компаний ввели в 2015 году. И, по мнению членов комиссии, требования к организациям предъявляются достаточно простые.

В частности, компания, выходящая на рынок, должна иметь зарегистрированное юридическое лицо, а ее руководители не иметь судимостей и числиться в списке дисквалифицированных лиц. Однако, по мнению контролирующих органов, требования к управляющим компаниям должны быть ужесточены на законодательном уровне. Это поможет выводить на рынок более добросовестных участников.

«По необходимости введения таких критериев как производственная база, наличие персонала, квалифицированный персонал. Надеемся, что законодатель услышит наши инициативы, и за осеннюю сессию будут происходить изменения», — сказала первый заместитель департамента Госжилстройнадзора Лилия Карпухина.

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