Мэрия Новосибирска намерена самостоятельно сносить незаконные объекты
В 2016 году в городе нашли 62 объекта строительства, на которые не были выданы разрешения, рассказали в муниципалитете.
В 2016 году в городе нашли 62 объекта строительства, на которые не были выданы разрешения, рассказали в муниципалитете.
Мэрия Новосибирска намерена самостоятельно сносить незаконные объекты, об этом сообщает
Ведомство создает специальную рабочую группу для сноса самовольно построенных объектов. В 2016 году специалистами управления
«По отдельным объектам уже имеются решения судов об их сносе. Однако ни один из них так и не снесен. Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, ссылаясь на отсутствие федеральных средств, решение судов по сносу самовольно построенных (размещенных) объектов не исполняет», — рассказали в
Участники созданной группы проанализируют уже сделанную работу и создадут новый план борьбы с незаконными постройками в городе. Планируется, что по объектам, где уже имеются решения судов, мэрия будет выступать инициатором и исполнителем сноса при участии судебных приставов с последующим взысканием с правонарушителей денежных средств, затраченных при демонтаже объектов.
«Рабочую группу возглавит заместитель мэра города Новосибирска — начальник департамента строительства и архитектуры — Алексей Валерьевич Кондратьев», — добавили в муниципалитете.