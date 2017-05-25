Мэрия Новосибирска намерена самостоятельно сносить незаконные объекты, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

Ведомство создает специальную рабочую группу для сноса самовольно построенных объектов. В 2016 году специалистами управления архитектурно-строительной инспекции и департамента строительства и архитектуры мэрии были направлены сведения о 62 фактах возведения объектов без разрешения на строительство.

«По отдельным объектам уже имеются решения судов об их сносе. Однако ни один из них так и не снесен. Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, ссылаясь на отсутствие федеральных средств, решение судов по сносу самовольно построенных (размещенных) объектов не исполняет», — рассказали в пресс-центре мэрии.

Участники созданной группы проанализируют уже сделанную работу и создадут новый план борьбы с незаконными постройками в городе. Планируется, что по объектам, где уже имеются решения судов, мэрия будет выступать инициатором и исполнителем сноса при участии судебных приставов с последующим взысканием с правонарушителей денежных средств, затраченных при демонтаже объектов.

«Рабочую группу возглавит заместитель мэра города Новосибирска — начальник департамента строительства и архитектуры — Алексей Валерьевич Кондратьев», — добавили в муниципалитете.