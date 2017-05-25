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16:52 (мск), источник: Клопс.ru

Вместо реконструкции ремонт: на Окружной заменят асфальт и обновят разметку

В Калининграде в 2017 году будут ремонтировать верхний слой асфальта на нескольких участках Северного обхода (ул. Окружной), где ранее планировалась реконструкция. Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок.

Источник: Клопс.ru

Согласно документации, компания ЗАО «ДСП» выиграла подряд на 423,7 миллиона рублей на ремонт трёх участков Окружной (от Гурьевского кольца до развязки с ул. Горького и от посёлка Лермонтовского до проспекта Победы). Также компания за эти деньги отремонтирует участок на Южном обходе (от посёлка Лужки до Калининградского шоссе) и отрезок от Взморья до Балтийска. На проезжих частях заменят верхний слой асфальта и обновят разметку. Работы должны завершить к середине октября 2017 года.

Что касается Северного обхода, то его ранее планировали реконструировать. Помимо расширения, там необходимо устанавливать освещение. Пока же на Окружной часто случаются ДТП, а власти отказываются устанавливать освещение до реконструкции.

С учётом того, что ремонт выполняется программой Минтранса «Безопасные и качественные дороги» с гарантийным обязательством пять лет, реконструировать важный, узкий и опасный участок обводной городской дороги в ближайшие годы, вероятнее всего, не планируют.

По мнению региональных чиновников, делать освещение до реконструкции на этом участке Окружной нецелесообразно: достаточно затратно, учитывая перспективу реконструкции. Ранее с просьбой оборудовать освещением дорогу и нерегулируемые пешеходные переходы на Окружной в правительство обращалась Госавтоинспекция. На участке располагаются сразу пять пешеходных переходов. На двух из них за последний год было установлено освещение, остальные по-прежнему сложно заметить водителям, так как и сама дорога не освещается.

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