Вместо реконструкции ремонт: на Окружной заменят асфальт и обновят разметку

Согласно документации, компания ЗАО «ДСП» выиграла подряд на 423,7 миллиона рублей на ремонт трёх участков Окружной (от Гурьевского кольца до развязки с ул. Горького и от посёлка Лермонтовского до проспекта Победы). Также компания за эти деньги отремонтирует участок на Южном обходе (от посёлка Лужки до Калининградского шоссе) и отрезок от Взморья до Балтийска. На проезжих частях заменят верхний слой асфальта и обновят разметку. Работы должны завершить к середине октября 2017 года.

Что касается Северного обхода, то его ранее планировали реконструировать. Помимо расширения, там необходимо устанавливать освещение. Пока же на Окружной часто случаются ДТП, а власти отказываются устанавливать освещение до реконструкции.

С учётом того, что ремонт выполняется программой Минтранса «Безопасные и качественные дороги» с гарантийным обязательством пять лет, реконструировать важный, узкий и опасный участок обводной городской дороги в ближайшие годы, вероятнее всего, не планируют.