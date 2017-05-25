Казахстанцам предложили поделиться идеями по развитию экономики

«На сайте министерства мы запустили “Ящик идей”, в котором каждый желающий может оставить свои идеи, ссылки и предложения по развитию нашей экономики. Мысль о создании такого инструмента пришла по результатам моих встреч с экспертами, учеными и просто людьми, которые рассказывают о своих взглядах на состояние дел в отечественной экономике и видении путей её дальнейшего развития. Все поступившие предложения будут рассмотрены командой экспертов министерства, наиболее конструктивные мы будем использовать в своей работе», — сообщил министр на своей странице в Facebook.

Как отметил Т. Сулейменов, «Ящик идей» не будет дублировать его блог и рубрику «вопрос-ответ», на которые поступают официальные вопросы от граждан.

«Основной целью этого нововведения является сбор предложений и идей, которые могут помочь работе министерства и правительства в целом. Приглашаю всех желающих включиться в эту совместную работу», — обратился к казахстанцам министр нацэкономики.