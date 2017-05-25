Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
9Теракт в Манчестере
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
15:50 (мск), источник: Kazinform

Казахстанцам предложили поделиться идеями по развитию экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов пригласил желающих поделиться идеями по развитию экономики в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«На сайте министерства мы запустили “Ящик идей”, в котором каждый желающий может оставить свои идеи, ссылки и предложения по развитию нашей экономики. Мысль о создании такого инструмента пришла по результатам моих встреч с экспертами, учеными и просто людьми, которые рассказывают о своих взглядах на состояние дел в отечественной экономике и видении путей её дальнейшего развития. Все поступившие предложения будут рассмотрены командой экспертов министерства, наиболее конструктивные мы будем использовать в своей работе», — сообщил министр на своей странице в Facebook.

Как отметил Т. Сулейменов, «Ящик идей» не будет дублировать его блог и рубрику «вопрос-ответ», на которые поступают официальные вопросы от граждан.

«Основной целью этого нововведения является сбор предложений и идей, которые могут помочь работе министерства и правительства в целом. Приглашаю всех желающих включиться в эту совместную работу», — обратился к казахстанцам министр нацэкономики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь