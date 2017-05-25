Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Названо средство против пищевого запоя
Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме»
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
14:12 (мск), источник: РБК

В состав ОПЕК вошла еще одна страна

Руководство картеля одобрило заявку, поданную Экваториальной Гвинеей. Экспорт нефти обеспечивает стране свыше 90% ее экспортных доходов.

Источник: Reuters

Новым членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стала Экваториальная Гвинея, сообщает Reuters со ссылкой на близкий к министерству энергетики страны источник.

Читайте также
Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 года

О готовности ОПЕК принять в свои ряды Экваториальную Гвинею сообщил журналистам на полях проходящего в Вене саммита картеля министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Заявку на вступление в ОПЕК Экваториальная Гвинея подала в январе 2017 года. Комментируя это решение, глава Министерства шахт, промышленности и энергетики страны Габриэль Мбага Обианг заявил тогда, что интересы Экваториальной Гвинеи полностью совпадают с интересами ОПЕК «в деле наилучшего обеспечения интересов нефтяной отрасли, Африки и глобальной экономики».

Экваториальная Гвинея — третий по величине производитель нефти в Тропической Африке (после уже входящих в ОПЕК Нигерии и Анголе). В 2015 году совокупные ее резервы в стране оценивались в 1,1 млрд барр, среднесуточный уровень добычи по итогам года составил 289 тыс. барр. нефти, что несколько больше, чем в Габоне, вернувшемся в состав ОПЕК в 2016 году.

Читайте также
ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти

В 2015 году общая стоимость отправленных Экваториальной Гвинеей на экспорт товаров составила $5,92 млрд, из которых $4,1 млрд (69%) составили доходы от экспорта сырой нефти, а еще $1,39 млрд (23%) — от экспорта нефтяного газа.

В конце 2016 года власти Экваториальной Гвинеи поддержали заключенное ОПЕК с невходящими в картель странами соглашение о сокращении объемов нефтедобычи. В первой половине 2017 года Экваториальная Гвинея должна сократить суточную добычу нефти на 12 тыс. барр.

В настоящее время в в ОПЕК входят 13 государств — Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эквадор. В ноябре 2016 года свое членство в картеле приостановила Индонезия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шойгу: на 99% имеем окончательную версию причин катастрофы в Сочи
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
Готовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь