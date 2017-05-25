В состав ОПЕК вошла еще одна страна

О готовности ОПЕК принять в свои ряды Экваториальную Гвинею сообщил журналистам на полях проходящего в Вене саммита картеля министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Заявку на вступление в ОПЕК Экваториальная Гвинея подала в январе 2017 года. Комментируя это решение, глава Министерства шахт, промышленности и энергетики страны Габриэль Мбага Обианг заявил тогда, что интересы Экваториальной Гвинеи полностью совпадают с интересами ОПЕК «в деле наилучшего обеспечения интересов нефтяной отрасли, Африки и глобальной экономики».

Экваториальная Гвинея — третий по величине производитель нефти в Тропической Африке (после уже входящих в ОПЕК Нигерии и Анголе). В 2015 году совокупные ее резервы в стране оценивались в 1,1 млрд барр, среднесуточный уровень добычи по итогам года составил 289 тыс. барр. нефти, что несколько больше, чем в Габоне, вернувшемся в состав ОПЕК в 2016 году.