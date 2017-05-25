Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
«Ехала к родителям»: актрису Яковлеву не впустили на Украину
Морской лев утащил ребенка под воду (видeо)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
14:09 (мск), источник: ТАСС

Производство сердечных имплантов стоимостью около 500 млн руб. построят под Новосибирском

Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Новосибирская компания по производству медицинских изделий «Ангиолайн» планирует вложить около 500 млн рублей в создание на территории региона производства сердечных имплантов. Ввод нового предприятия в эксплуатацию планируется в 2020 году. Об этом сообщил в ходе заседания Инвестиционного совета Новосибирской области директор компании Андрей Кудряшов.

«Около 250 млн рублей будет вложено в строительство здания… Еще 250 млн рублей — производственные линии», — сказал Кудряшов. Он отметил, что строительство планируется осуществлять в 2017 — 2019 годах, ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Разместится производство на площадке биотехнопарка наукограда Кольцово под Новосибирском.

Реализовать проект «Ангиолайн» намеревается целиком за счет собственных средств. Срок окупаемости составит пять лет. Проект позволит компании существенно расширить производственные мощности и усилить свои позиции на рынке медицинских изделий.

Компания «Ангиолайн», производственные мощности которой находятся в технопарке новосибирского Академгородка, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий — коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126 лечебно-профилактических учреждениях в 65 регионах РФ. С использованием продукции «Ангиолайн» в период 2010—2016 гг. осуществлено более 100 тыс. операций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин призвал помнить уроки истории и не допускать новых расколов в обществе
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
Готовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь