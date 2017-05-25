Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
МВД проверило факты из расследования Навального по Медведеву
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
14:06 (мск), источник: ТАСС

Первое за Уралом производство подгузников для взрослых создадут в Новосибирске

В проект планируется вложить порядка 115 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Новосибирская компания «Технопроект» планирует в 2018 году открыть первое за Уралом производство подгузников для взрослых, вложив в него порядка 115 млн рублей. Об этом сообщил на заседании инвестиционного совета региона директор компании Алексей Трофимов.

«Предполагается создать две технологические линии, мощность производства составит 25 млн штук подгузников в год. Это позволит обеспечить ими 25 тыс. человек», — сказал Трофимов.

По его словам, производство разместится на площадях новосибирского медицинского технопарка, оно станет первым из подобных за Уралом. Проект поддержал Фонд развития промышленности РФ.

Оно будет закупать импортное сырье, поскольку в настоящее время такого рода предприятий в России слишком мало, чтобы развивать собственную сырьевую базу.

Инвестиционный совет одобрил инициативу, постановив оказать ей поддержку при реализации. Губернатор Новосибирской области, комментируя планы по созданию производства, назвал его небольшим по объему инвестиций, но социально значимым.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин призвал помнить уроки истории и не допускать новых расколов в обществе
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
Готовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь