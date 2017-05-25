Торговая компания в Челябинске оштрафована на 500 тыс. за подкуп партнера

Торговая компания «Петрович» (ООО, Челябинск) оштрафована на 500 тыс. рублей за передачу незаконного вознаграждения клиенту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии Челябинской транспортной прокуратуры, для перезаключения договорных отношений с ООО ТК «Петрович» на поставку продуктов питания его сотрудники передали заместителю директора Челябинского филиала ОАО «Железнодорожная торговая компания» более 100 тыс. рублей.

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что замдиректор был осужден по части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), а в отношении торговой компании было возбуждено дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировым судьей Курчатовского района ТК «Петрович» признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на полмиллиона. Деньги уже перечислены на специальный счет.