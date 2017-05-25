Руководитель аппарата заксобрания края заработал в прошлом году 3,9 млн руб

Согласно документу, опубликованному на сайте краевого парламента, самый высокий доход в прошлом году получил руководитель аппарата заксобрания Евгений Новиченков, он заработал 3,9 млн руб.

Первый замруководителя аппарата Наталья Шлыкова задекларировала доход в размере 3,4 млн руб., замруководителя аппарата Наталья Зеленина — 3,1 млн руб.

Советник председателя заксобрания Сергей Корнейчук заработал в 2016 году 2,5 млн руб. Самый низкий доход в размере 623 тыс. руб. указала главный специалист, бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету и контролю Наталья Щекотихина.