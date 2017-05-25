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17:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове появится спортивный комплекс для занятий мини-футболом

На совете по инвестициям при главе администрации, в перечень инвестиционных проектов был включен проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий мини-футболом.

Проект представил главный инженер компании ООО «Арт-Строй Проект» Андрей Цхяев. Строительство предполагается по адресу пр. Стачки, 348.

В рамках проекта предусматривается размещение на территории собственника здания общественного назначения ангарного типа 24×36 м и пристроенного двухэтажного здания с подвальным помещением, где будут расположены универсальная игровая площадка и помещения вспомогательного назначения. Инвестиции в сумме 20 млн руб. будут выделены из собственных средств организации. Привлечение сторонних инвестиций или кредитования не предусматривается.

Уже получены все необходимые разрешительные документы, производится подготовка строительной площадки. Сроки реализации проекта: в IV кв. 2017 года планируется завершение всех основных видов капитального строительства, в I кв 2018 года завершение внутренних отделочных работ, во II кв 2018 года ввод здания в эксплуатацию. Проект обладает большим сроком окупаемости, поэтому необходимы гарантии использования зала в коммерческих целях.

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