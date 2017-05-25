В Перми начали ремонтировать улицу Яблочкова

В настоящее время на объекте укладывают асфальтобетон картами на пересечении с улицей Солдатова, после чего приступят к ремонту участка на пересечении с улицей Куйбышева. Работы ведет подрядная организация ООО управляющая строительная компания «Уралстройподряд».



Отметим, в ближайшее время отремонтируют участки на пересечении улиц Николая Островского и Революции, Революции и Сибирская, а также по улицам Куйбышева и Лукоянова.