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15:01 (мск), источник: Новости Перми

В Перми начали ремонтировать улицу Яблочкова

К концу мая подрядчику предстоит привести в порядок около 2,5 тыс. кв. м дороги.

В настоящее время на объекте укладывают асфальтобетон картами на пересечении с улицей Солдатова, после чего приступят к ремонту участка на пересечении с улицей Куйбышева. Работы ведет подрядная организация ООО управляющая строительная компания «Уралстройподряд».

Отметим, в ближайшее время отремонтируют участки на пересечении улиц Николая Островского и Революции, Революции и Сибирская, а также по улицам Куйбышева и Лукоянова.

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