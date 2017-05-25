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15:44 (мск), источник: РИАЦ

На капремонт автодорог местного значения направляется более 73 млн рублей

Более 73 млн рублей будет выделено в 2017 году на ремонт автодорог местного значения.

Источник: РИАЦ

Средства регионального дорожного фонда направляются на ремонт и капремонт дорог общего значения в Калачевский район, города Михайловку и Фролово.

Восстановление дорожной сети станет дополнительным стимулом для комплексного развития данных территорий, уверены депутаты Волгоградской областной Думы Александр Махин и Николай Свиридов.

«Приведение в надлежащее состояние дорог имеет большое значение для обеспечения транспортной доступности, позволит повысить безопасность дорожного движения, что, безусловно, скажется на качестве жизни населения, — отмечает Александр Махин. — Сегодня в регионе применяется деловой, конструктивный подход к ремонту дорожной сети, что уже дает ощутимые результаты. В этом году в Волгоградской области будет широко отмечаться 75-летие начала контрнаступления советских войск в Сталинградской битве. Основные мероприятия пройдут на калачевской земле. И очень важно, что юбилейную дату в районе встретят достойно — с обновленной инфраструктурой, отремонтированными дорогами, благоустроенными улицами».

«Восстановление дорог в населенных пунктах региона — важное и нужное дело. Долгое время проблема капитального ремонта дорог оставалась у нас в числе нерешаемых. Хорошо, что сегодня исполнительная власть уделяет этому большое внимание, изыскивая средства на приведение дорожной сети в порядок. Наличие качественных дорог напрямую влияет на уровень жизни людей, дальнейшее развитие поселений», — считает Николай Свиридов.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения происходит в рамках общей концепции, реализуемой в регионе с 2014 года. Приведение в порядок дорожно-транспортной системы является одним из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.

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