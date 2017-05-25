Реконструкцию участка автодороги М-23 в Ростовской области завершат до конца года

Строительство ведется на участке с 29-го по 36-й км трассы, сейчас продолжается возведение путепровода в составе разворота в разных уровнях, строительство путепровода на 32-м км и путепровода для проезда сельхозтехники. Установлены опоры для двух будущих надземных пешеходных переходов в районе х. Веселого и с. Синявского, ведется расширение проезжей части. В результате реконструкции она будет расширена с двух до четырех полос. В перспективе вся дорога до границы с Украиной должна стать четырехполосной.

«Помимо расширения проезжей части, здесь будет построено два разворота в разных уровнях — на подъезде к хутору Веселый и селу Синявское, а специально для местных земледельцев будет организовано два переезда для сельхозтехники. Плюс три путепровода, два из которых будут в составе разворотов, а еще один — в составе переезда. Также для местных жителей на участке возведут два надземных пешеходных перехода через трассу, поставят четыре остановочных комплекса, искусственное электроосвещение будет организовано на всем участке. По разделительной полосе будет установлено барьерное ограждение, что снимет риск лобовых столкновений», — говорится в сообщении.