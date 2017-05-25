Возрождение в действии? В Волгограде создадут технологическую долину

На рабочей встрече, посвященной обсуждению этого вопроса и прошедшей на алюминиевом заводе, присутствовали полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, президент РУСАЛа Олег Дерипаска и генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Планируется, что на территории технологической долины в Волгограде будут выпускать продукцию высоких переделов (экструзия) и конечную продукцию: строительные материалы, автокомпоненты, сооружения и конструкции на базе алюминиевого профиля.

Как уточнили в областной администрации, по предварительным подсчетам, запуск Волгоградской технологической долины даст 2−3 тыс. рабочих мест.

«В производство первичного алюминия и полуфабрикатов на ВгАЗе будет инвестировано порядка 9,6 млрд рублей, в производство продукции высоких переделов на территории долины — еще около 2,7 млрд рублей. Проводится также предварительная оценка инвестиций в производство конечной продукции на территории долины», — сообщили в пресс-службе ОК РУСАЛ.

Напомним, в 2017 году на заводе поэтапно расконсервируют электролизные мощности, в 2018 году планируется запуск анодной фабрики.

Создание нового промышленного кластера именно в Волгограде обусловлено и его удобным расположением для логистики производств, ориентированных на экспорт: город находится в 1,7 тыс. км от Санкт-Петербургского и в 700 км от Новороссийского порта с прямыми выходами к европейским рынкам и Персидскому заливу.

«Открытие производств в Волгоградской технологической долине будет способствовать росту налоговых отчислений и социально-экономическому развитию региона», — уверен генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

С ним согласны и эксперты, положительно оценившие проект.