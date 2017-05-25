В Челябинской области ужесточили правила получения полумиллиона сельскими фельдшерами

Соответствующие изменения в областной закон «О единовременной компенсационной выплате медицинским работникам» от 2 декабря 2016 года были внесены 25 мая 2017 года на заседании регионального парламента.

Согласно действующему законодательству, медицинские работники, которые приедут в 2016—2017 годах на работу в фельдшерско-акушерские пункты или здравпункты областных государственных или муниципальных медицинских организаций в селах и рабочих поселках, могут рассчитывать на компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Закон был принят с целью поэтапного устранения дефицита медицинских кадров по должностям фельдшера, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшера, заведующего здравпунктом — фельдшера.

В соответствии с законом медицинский работник, заключивший договор о предоставлении единовременной выплаты, обязан работать в течение пяти лет по основному месту работы. Было внесено предложение об исключении из пятилетнего стажа работы периода нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком. «Вопрос был поднят депутатами с территорий, — уточнил вице-спикер, председатель комитета по социальной политике Заксобрания региона Александр Журавлев. — Была создана рабочая группа, мы обращались в прокуратуры, консультировались с юристами, рассматривали практику в других регионах». По его словам, были нередки случаи, когда фельдшер, приезжая на работу в сельскую местность, практически сразу уходила в декретный отпуск, затем в отпуск по уходу за ребенком, потом за вторым. В итоге, они получали компенсационную выплату, но на ФАПах не работали и вопрос дефицита кадров не решался.

Председатель ЗСО Владимир Мякуш отметил, что местными депутатами было внесено разумное предложение. «Мы бюджетные деньги тратим на то, чтобы фельдшера работали в сельских больницах. Хотя и улучшать демографическую ситуацию тоже нужно. Но в приоритете остается первая сторона вопроса», — подчеркнул спикер.

Законопроект был принят в трех чтениях.