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18:59 (мск), источник: Noi.md

С завтрашнего дня кишиневцы будут платить больше за воду и канализацию

Население столицы будет платить на 6,3% больше за госуслуги по водоснабжению и канализации.

Источник: Noi.md

Соответствующее решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет опубликовано завтра в официальном вестнике страны «Monitorul Oficial al Republicii Moldova», сообщает МОЛДПРЕС.

Размер нового тарифа составит 10,69 лея за кубометр — для бытовых потребителей и 24,46 лея за кубометр — для небытовых. Предыдущая корректировка тарифов на этот вид услуг была проведена в столице в 2009 году.

Тарифы на оплату услуг по водоснабжению и канализации вырастут и для жителей г. Унгены. Стоимость кубометра вырастет на 52 бана и составит 20,47 лея, а для экономических агентов — 38,47 лея.

«Apă-Canal Chișinău» обслуживает более 90 тыс. потребителей, а унгенское предприятие — примерно 14 тыс. потребителей.

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