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16:05 (мск), источник: ТАСС

На ИННОПРОМ по линии РОТОБО приедут 64 японских производителя

Общая численность японской делегации превысит 500 человек.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 60 крупнейших японских производителей, входящих в Японскую ассоциацию по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), приедут на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты.

«Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин встретился с директором РОТОБО Такафуми Накаи (ассоциация — один из трех организаторов международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 — прим. ТАСС). Господин Накаи сообщил, что из Японии на форум приедет более 400 человек. В выставке примут участие 64 японских компании, еще 150 организаций будут представлены на стендах, среди экспонентов — ведущие автомобильные, электронные и станкостроительные корпорации», — сообщили там.

РОТОБО также планирует обсудить проблемы эффективного производства, энергосберегающих технологий и сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса. По словам Накаи, у японских компаний пока недостаточно информации о российских компаниях, и он намерен восполнить этот пробел.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году — Японии — займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.

Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) была основана 16 января 1967 года. Ассоциация является единственной в Японии организацией, содействующей развитию делового сотрудничества между крупными японскими предприятиями и предприятиями бывших социалистических государств Евразии. На сегодняшний день асоциация объединяет около 140 японских компаний, среди которых Toyota, Panasonic, Mitsui, Kawasaki и другие.

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