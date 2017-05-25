На ИННОПРОМ по линии РОТОБО приедут 64 японских производителя
Общая численность японской делегации превысит 500 человек.
Общая численность японской делегации превысит 500 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 60 крупнейших японских производителей, входящих в Японскую ассоциацию по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), приедут на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в
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РОТОБО также планирует обсудить проблемы эффективного производства, энергосберегающих технологий и сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса. По словам Накаи, у японских компаний пока недостаточно информации о российских компаниях, и он намерен восполнить этот пробел.
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году — Японии — займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.
Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) была основана 16 января 1967 года. Ассоциация является единственной в Японии организацией, содействующей развитию делового сотрудничества между крупными японскими предприятиями и предприятиями бывших социалистических государств Евразии. На сегодняшний день асоциация объединяет около 140 японских компаний, среди которых Toyota, Panasonic, Mitsui, Kawasaki и другие.