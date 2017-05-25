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15:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Прикамье опробовали новый способ оплаты школьного питания

Отпечаток ладони вместо наличных денег и пластиковой карты — в стенах чайковской школы № 7 началась реализация проекта «Ладошки» от Сбербанка.

Источник: "Российская газета"

Уход от налички

Все родители заботятся о безопасности своих детей, поэтому школы постепенно уходят от использования наличных денег и вводят специальные карты для прохода в школу и оплаты обедов. Сбербанк активно поддерживает этот тренд, но предложил свой вариант — проводить платежи путем сканирования ладони.

Для того чтобы присоединиться к новой системе, родители ученика подписывают соглашение на обработку персональных данных, после чего открывается лицевой счет и сканируются ладони ребенка. Для совершения платежа ему будет достаточно ввести сумму на терминале и поднести ладошку к считывающему устройству. Указанная сумма спишется с лицевого счета плательщика.

— Для школы это абсолютно бесплатный проект. Его внедрение позволит полностью исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания и значительно увеличить скорость обслуживания. А родители в личном кабинете смогут контролировать рацион питания своих детей, — отмечает управляющий Пермским отделением Сбербанка Сергей Безродный.

В ногу со временем

В чайковской школе № 7 учится 1200 ребят. На новый режим питания перевели пять классов начальной школы, и по своей инициативе к программе присоединились еще некоторые старшеклассники — всего около 200 человек. Несмотря на то что для Прикамья это пилотный проект и система «Ладошки» функционирует пока в тестовом режиме, нареканий к ее работе не возникало.

— Процесс перехода на новую систему непростой, — рассказывает директор МАОУ СОШ № 7 Дмитрий Дядюков. — Сначала на нас вышли представители банка, затем были проведены переговоры с общешкольным родительским комитетом, организованы родительские собрания с каждым классом. В итоге те, кто выбрал систему «Ладошки», уже оценили ее возможности: уход от использования наличных денег и карточек, контроль расходования средств по смс, удобство пополнения лицевого счета.

В столовой установлены два терминала: в зале и на кассе. Первым удобно пользоваться учителям начальных классов — они оплачивают комплексные обеды сразу за всех своих учеников. Классному руководителю создают личный кабинет, к которому привязывают лицевые счета родителей школьников. Одним прикосновением ладони можно оплатить обед сразу за весь класс. Старшеклассники выбирают обед самостоятельно на линии раздачи, после чего повар-кассир вводит итоговую сумму, а школьникам для оплаты достаточно приложить руку к сканеру.

Поставщики питания в школы также оценили плюсы новой системы: снижаются затраты на инкассацию, деньги поступают на счет ежедневно, что дает постоянный оборот.

В рамках закона

Сбербанк реализует сервис «Ладошки» в соответствии с 152-ФЗ «О защите персональных данных». Принцип работы сканера основан на инфракрасном излучении, что позволяет исключить подделку или кражу информации. При этом сами биометрические данные не хранятся — хранится лишь цифровой код. Технология абсолютно безопасна для здоровья и полностью соответствует требованиям соблюдения санитарно-гигиенических норм в общественных местах.

Пополнять лицевые счета можно наличными денежными средствами и с использованием банковских карт, через терминалы и банкоматы Сбербанка, а также интернет-сервис «Сбербанк-онлайн». Комиссия не взимается.

Комментарий

Юрий Востриков, глава Чайковского муниципального района:

— За последние 10 лет информационные технологии ушли далеко вперед. Когда-то мы удивлялись терминалам, через которые можно оплатить услуги ЖКХ, а сегодня принимаем их как данность. Поэтому логично применять нововведения и в сфере образования. Это позволяет исключить риски, которые возникают при обращении наличных денег, а заодно повышает финансовую грамотность наших ребят.

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