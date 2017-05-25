Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
9Теракт в Манчестере
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
15:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе вице-премьер проинспектировал начавшийся ремонт дорог

УФА, 25 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе вице-премьер правительства республики Ильяс Муниров проинспектировал ремонт дорог, начавшийся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

На одном из ремонтируемых участков на улице Маршала Жукова в Сипайлово он провел совещание с представителями заказчика и подрядчика.

Напомним, в этом сезоне в городе будет отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети. Заключено соответствующее количество контрактов по результатам торгов. На 16 объектах уже ведутся ремонтные работы.

Башкирия вошла число 38 регионов, которым ежегодно до 2025 года в рамках указанного проекта будут выделяться из федерального бюджета 1 млрд рублей и такая же сумма — из республиканского. Большая часть выделяемых средств направляется в столицу: в ближайшие два года 3,2 млрд рублей потратятся на ремонт 531 километра городских дорог.

В итоге к 2025 году 85% уфимских улиц будут приведены в нормативное состояние. Приоритет при выборе первоочередных участков был сделан на основе анализа и оценки наиболее разрушенных и не соответствующих нормативам улиц и автомобильных дорог, сообщили в Госкомтрансе РБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь