В Уфе вице-премьер проинспектировал начавшийся ремонт дорог

На одном из ремонтируемых участков на улице Маршала Жукова в Сипайлово он провел совещание с представителями заказчика и подрядчика.

Напомним, в этом сезоне в городе будет отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети. Заключено соответствующее количество контрактов по результатам торгов. На 16 объектах уже ведутся ремонтные работы.

Башкирия вошла число 38 регионов, которым ежегодно до 2025 года в рамках указанного проекта будут выделяться из федерального бюджета 1 млрд рублей и такая же сумма — из республиканского. Большая часть выделяемых средств направляется в столицу: в ближайшие два года 3,2 млрд рублей потратятся на ремонт 531 километра городских дорог.

В итоге к 2025 году 85% уфимских улиц будут приведены в нормативное состояние. Приоритет при выборе первоочередных участков был сделан на основе анализа и оценки наиболее разрушенных и не соответствующих нормативам улиц и автомобильных дорог, сообщили в Госкомтрансе РБ.