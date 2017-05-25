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16:12 (мск), источник: "Российская газета"

Крымчанам объяснили, как пользоваться льготами на капремонт

Жительнице Симферополя Елизавете Хотченко 76 лет, и в однокомнатной квартире она живет одна. Так сложилось, что своих детей у учительницы нет, зато за долгую жизнь она воспитала не одно поколение мальчишек и девчонок. А недавно пожилой женщине пришел счет за капитальный ремонт ее пятиэтажки на Москольце.

Источник: "Российская газета"

— Как же так, — недоумевает старушка. — Я по телевизору слышала, что пожилых людей освободили от уплаты этого взноса. Опять что-то напутали, как будто нам и без того мало забот.

Девятый месяц крымчане платят взносы в фонд капремонта многоквартирных домов, но пока сбор средств идет ни шатко ни валко. В марте сбор составил всего 26 процентов. А в феврале депутаты Госсовета РК приняли закон «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в РК». Льготы на уплату взносов получили пожилые крымчане, достигшие возраста 70 лет. По данным министерства труда и соцполитики, таких в Крыму более 42 тысяч. Однако, это вовсе не означает, что можно просто не платить взносы.

— Нам пишут: мне 80 лет, я не должен платить. Это не так, — говорит начальник отдела финансового планирования Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Крыма Юлия Елизарова. — Чтобы льгота вступила в силу, должно быть заявление от гражданина.

70-летние крымчане могут оплачивать половину взноса, 80-летние — вовсе освобождаются от платежа, но не автоматически, а после подачи заявления в органы соцзащиты и предоставления документов на жилплощадь.

Но некоторым одиноким пожилым людям порой и до аптеки-то дойти тяжело! Очевидно, что помочь им должны родственники, соцработники либо волонтеры.

Если в квартире проживают супруги, возраст которых подпадает под действие закона, льгота распространяется и на семейную пару.

По подсчетам специалистов, под действие закона в Крыму попадает более 12 тысяч семей. Но есть нюансы. Скажем, если у мужа есть льгота, а у жены ее нет, и квартира принадлежит им в равных долях, то супруг получает льготу лишь на ту жилплощадь, собственником которой он является. За вторую часть квартиры взнос выплачивается в полном объеме. Еще один важный нюанс — региональный закон о льготе вступил в силу с 1 января 2017 года, а платить взносы в фонд ремонта крымчане начали с 1 сентября 2016 года. Это значит, что за четыре месяца минувшего года заплатить взносы должны все, независимо от возраста.

А еще есть те, кто должен иметь льготы по федеральному законодательству уже с 1 сентября 2016 года. Это крымчане, пользующиеся льготой по ФЗ-5 «О ветеранах», ФЗ-181 «О социальной защите инвалидов», закона РФ N1244−1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

— До сих пор мы не предоставляем эту льготу. Это неправильно, но дело в том, что изменения в документооборот вносит министерство труда и социальной защиты, — говорит Юлия Елизарова. — Постановлением Совета министров разработан порядок предоставления электронного документооборота между органами соцзащиты и поставщиками услуг. Нас там нет. Мы неоднократно писали письма. Нам отвечают: в разработке. А без этого документа мы не можем предоставить льготу ни одному пенсионеру.

Несмотря на это, специалисты советуют тем крымчанам, которые еще документально не оформили свои льготы, платить взнос, чтобы долги не возникли по недоразумению.

— Платить нужно всем, но льготники получат компенсацию в органах соцзащиты, если они переплатили за какой-то период, — говорит директор АНО «ЖКХ Контроль Крыма» Анатолий Петров.

В этом году Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов должен привести в порядок 198 многоэтажек, и без средств крымчан сделать это будет невозможно.

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