Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
17:33 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь ограничила ввоз птицы из Самарской области и Республики Марий Эл из-за птичьего гриппа

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Самарской области и Республики Марий Эл из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Самарской области России и Республики Марий Эл живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ирландская ветклиника открыла вакансию обнимателя котов
Витебчанин украл у родителей сбережения и прокутил почти 40 тыс долларов
Ирландская ветклиника открыла вакансию обнимателя котов
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Суд продлил срок задержания главного бухгалтера «Седьмой студии»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь