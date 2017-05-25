Беларусь ограничила ввоз птицы из Самарской области и Республики Марий Эл из-за птичьего гриппа

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Самарской области России и Республики Марий Эл живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.