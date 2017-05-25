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17:08 (мск), источник: Kazinform

Российский сок изымают из продажи в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Популярный в Казахстане нектар «Фруктовый сад», производимый ООО «Лебединский», будет изъят из продажи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В торговых объектах Астаны, Алматы и областей возможна реализация следующей опасной пищевой продукции: Нектара яблоко-персик “Фруктовый сад” в пэт-бутылочке объемом 0,3 литра, производителя ООО “Лебединский” (г. Лебедянь, Липецкая область, Российская Федерация) с датой изготовления сока — 25 февраля 2017 года, срок годности истекает 25 августа 2017 года», — говорится в сообщении, распространенном Комитетом охраны общественного здоровья МЗ РК.

Как сообщили Казинформу в Минздраве, случаев отравления соком вышеуказанной марки пока не зарегистрировано.

«Было поручение Комитета охраны общественного здоровья нашим территориальным подразделения городов Астаны, Алматы и областей о проведении мониторинга безопасности продукции при выявлении в наличии вышеуказанной продукции на предприятиях оптовой и розничной торговли изымать ее и проводить санитарно-эпидемиологическую эксертизу», — пояснила руководитель управления по контролю за требованиями технических регламентов Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Айгерим Садубаева.

По ее словам, все территориальные департаменты Комитета уже работают с торговыми предприятиями. Согласно официальным данным, Роспотребнадзор уже отзывает все партии нектара яблоко-персик «Фруктовый сад».

Причиной этого стало установление факта получения химического ожога ротовой полости ребенком и взрослым при употреблении вышеуказанной продукции.

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