Российский сок изымают из продажи в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Популярный в Казахстане нектар «Фруктовый сад», производимый ООО «Лебединский», будет изъят из продажи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Популярный в Казахстане нектар «Фруктовый сад», производимый ООО «Лебединский», будет изъят из продажи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В торговых объектах Астаны, Алматы и областей возможна реализация следующей опасной пищевой продукции: Нектара
Как сообщили Казинформу в Минздраве, случаев отравления соком вышеуказанной марки пока не зарегистрировано.
«Было поручение Комитета охраны общественного здоровья нашим территориальным подразделения городов Астаны, Алматы и областей о проведении мониторинга безопасности продукции при выявлении в наличии вышеуказанной продукции на предприятиях оптовой и розничной торговли изымать ее и проводить
По ее словам, все территориальные департаменты Комитета уже работают с торговыми предприятиями. Согласно официальным данным, Роспотребнадзор уже отзывает все партии нектара
Причиной этого стало установление факта получения химического ожога ротовой полости ребенком и взрослым при употреблении вышеуказанной продукции.