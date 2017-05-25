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16:20 (мск), источник: РИА Новости

В ЦБ рассказали, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

Источник: ЦБ РФ

«В октябре», — ответил Лунтовский на вопрос, когда появятся новые купюры.

Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты.
Георгий Лунтовский
первый зампред ЦБ РФ

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года.

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В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Комментарии
5
Василий Патрин
А когда ЦБ сделает доллар рублей в 300 или 500 миллионные купюры пойдут ???
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вася полянский
как хорошо трепануть борьща с молодой капусты да со сметанкой, перцем!!! и отлакировать кампотом с сухофруктов с булочкой!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
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Слава У
Надо купюру в 10000 р с видом Магадана и чаички.
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