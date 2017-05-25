В ЦБ рассказали, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

«В октябре», — ответил Лунтовский на вопрос, когда появятся новые купюры.

Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года.

Что изобразят на купюрах в 200 и 2000 рублей

В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.