ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром

Источник: Reuters

Банк России предлагает идентифицировать криптовалюты в качестве цифрового товара и ввести их налогообложение, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на выступлении в Госдуме. Соответствующие нормативные документы могут быть внесены в Госдуму через месяц. «Поскольку эмитируются виртуальные деньги, которые не обеспечены золотым запасом и не контролируются с точки зрения их количества, рано или поздно это может привести к нестабильности на финансовых рынках», — заявила Скоробогатова, отметив, что пока что количество криптовалюты на рынке «не трагично в целом для рынка» (цитата по «Интерфаксу»).

Читайте также Минфин расскажет правительству о планах регулирования биткоина

Скоробогатова уточнила, что ЦБ предлагает в отношении ходящих в России криптовалют «применять законодательство с определенным уточнениями в части налогов, контроля и отчетности, как к цифровому товару». По ее словам, такое предложение поддержали Минфин, Минэкономразвития и «силовые ведомства», с которыми ЦБ проводил совещания. Уже через месяц Центробанк закончит подготовку варианта нормативных документов, в которых будет указано, в какие документы нужно вписать новые нормы. «Если люди этим занимаются, они должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как контролируем эту деятельность», — пояснила зампред ЦБ, добавив, что объемы криптовалют в России выросли по сравнению с прошлым годом. При этом необходимость контролировать оборот криптовалют она объяснила тем, что «это в угрозу может превратиться очень быстро». ​

Ранее в апреле общая капитализация рынка криптовалют в мире превысила $30 млрд, что стало новым рекордом.

По данным сайта Coin Market Cap, который следит за рынком криптовалют, на 25 мая общая капитализация уже превысила $80 млрд. Самой популярной криптовалютой являются биткоины, их общая стоимость оценивается в $44 млрд, за ними следуют эфириум, рипл и лайткоин. Всего Coin Market Cap признает 840 криптовалют, большинство из которых имеют незначительную капитализацию.