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16:10 (мск), источник: РИА Крым

Правительство Севастополя изымет 28 га земли для развития аэропорта «Бельбек»

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя решило изъять у собственников земельные участки общей площадью около 28 га для реконструкции и развития гражданского сектора аэропорта «Бельбек».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление Правительство города приняло на заседании в четверг.

«Речь идет о 22 земельных участках. Все собственники установлены, с ними мы уже встречались, понимание по процессу есть. После проведения оценки собственникам будет направлено предложение по выкупу земельных участков по рыночной стоимости. Понятно, что может встать вопрос — устроит ли рыночная стоимость физических и юридических лиц», — сказал директор городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Правительство Севастополя продолжает проектировать гражданский сектор аэропорта «Бельбек», несмотря на то, что Правительство РФ приняло решение развивать севастопольский аэропорт в качестве филиала аэропорта «Симферополь».

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