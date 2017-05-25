Правительство Севастополя изымет 28 га земли для развития аэропорта «Бельбек»

Соответствующее постановление Правительство города приняло на заседании в четверг.

«Речь идет о 22 земельных участках. Все собственники установлены, с ними мы уже встречались, понимание по процессу есть. После проведения оценки собственникам будет направлено предложение по выкупу земельных участков по рыночной стоимости. Понятно, что может встать вопрос — устроит ли рыночная стоимость физических и юридических лиц», — сказал директор городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Правительство Севастополя продолжает проектировать гражданский сектор аэропорта «Бельбек», несмотря на то, что Правительство РФ приняло решение развивать севастопольский аэропорт в качестве филиала аэропорта «Симферополь».