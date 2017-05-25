Стало известно, кто купил туркомплекс «Альпийская роза» в предгорьях Алматы

Ранее было опубликовано объявление о продаже «Народным банком» туристического комплекса.

Позже представитель компании Alpine Group Айша Керимбекова сообщила, что в настоящее время у банка нет никаких прав на реализацию данного объекта. По ее словам, в апреле этого года компания заключила договор купли-продажи арестованного имущества с собственником комплекса.

Она отметила, что деньги за продажу были перечислены в банк, но тот, в свою очередь, в снятии обременений и выдаче оригиналов правоустанавливающих документов отказал.

«10 апреля этого года мы подписали договор купли-продажи туристического комплекса “Альпийская роза” с его собственником с согласия частного судебного исполнителя. Почему с его согласия? Потому что база отдыха действительно находилась в залоговой массе “Народного банка”. Было вынесено постановление о том, что банк вправе реализовать данное имущество. После того как это решение вступило в законную силу, сотрудники банка передали исполнительный лист частному судебному исполнителю, который вынес постановление о возбуждении исполнительного производства. У собственника возникли опасения, что данный объект уйдет с молотка ниже рыночной стоимости, поэтому он обратился с заявлением на имя судебного исполнителя на право добровольной реализации комплекса. Согласие ЧСИ было получено. При подписании договора купли-продажи представителя банка не было, так как законодательно нигде не говорится, что он должен в этом участвовать. Мы обратились в банк с заявлением о выдаче нам оригиналов правоустанавливающих документов и снятии обременения. В ответ получили письмо, в котором говорилось, что банком проводятся мероприятия по обжалованию действий ЧСИ в судебном порядке, и результат выдачи документов будет известен после того, как пройдет судебный процесс. Всего их прошло три. Последний состоялся 23 мая, на котором решением суда банку было отказано в удовлетворении их жалобы. То есть мы доказали, что все наши действия были совершены в рамках действующего законодательства. У них есть 30 дней на обжалование», — рассказала Керимбекова.

Юристом компании были предоставлены копии договора купли-продажи арестованного имущества, ответ банка по обжалованию действий ЧСИ, а также документ от судебного исполнителя о получении полной стоимости за реализацию туркомплекса. При этом показать решение суда от 23 мая, о котором говорится выше, а также документы о переводе денег за продажу в банк в компании пока не могут.

К слову, сегодня, 25 мая, объявление о продаже данного объекта было снято его создателем. В настоящее время база работает в штатном режиме.