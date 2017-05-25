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16:27 (мск), источник: Газета.Ру

Бывший сотрудник SpaceX подал в суд на компанию

Бывший техник SpaceX заявил, что его принуждали подделывать результаты испытаний, а за отказ он был уволен. Спустя три года бывший служащий решил подать в суд на своих работодателей.

Источник: AP 2017

В США разгорается судебный скандал, который может стоить известной космической корпорации SpaceX если не финансовых, то имиджевых потерь. Бывший техник компании Джейсон Бласделл подал в суд на руководство компании, утверждая, что еще три года назад он был незаконно уволен из штата, сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката истца.

По словам Бласделла, настоящей причиной его увольнения стало то, что он постоянно жаловался своему руководству на несоблюдение специальных протоколов при конструировании и испытании ракет,

а результаты испытаний нередко фальсифицировались, что создавало угрозу безопасности будущим запускам.

Бласделл утверждает, что он доносил свои жалобы до руководства компании, в том числе до ее основателя, миллиардера Илона Маска, за месяцы до того, как техник был уволен в 2014 году.

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По утверждению адвоката истца Карни Шегерьяна, компания вводила в заблуждение федеральное правительство, «срезала углы» в тех областях своей деятельности, где остро стояли вопросы безопасности.

Согласно приведенным в жалобе данным, Бласделл был уволен еще 1 апреля 2014 года после трех лет работы в компании, где он занимался испытаниями авионики для ракеты Falcon 9 и корабля Dragon. Он утверждает, что его начальство оказывало давление на техников, чтобы те отклонялись от прописанных процедур и подписывали результаты испытаний, которые вовсе не производились.

«Эта практика была чрезвычайно опасной и могла привести к попаданию в ракеты поврежденных или неисправных частей, что могло стать причиной взрыва на орбите и, что еще хуже, людских потерь», — говорится в иске. Руководители Бласделла якобы не обращали внимания на его жалобы, поскольку не хотели останавливать производство. В конце концов в начале 2014 года техник якобы встретился с самим Маском и пожаловался, что техники подписывают прохождение процедур, которые сами не выполняют, и он не хочет следовать этой практике.

Маск же, по его словам, обещал разобраться в деле, но так и не вернулся к этому вопросу.

Иск подан в суд Лос-Анджелеса, ему предстоит разобраться, действительно ли увольнение специалиста было незаконным и фальсифицировались ли результаты испытаний, как тот утверждает. Свой комментарий дали и в компании SpaceX.

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«Джейсон Бласделл не является правдорубом, и это не дело о правдорубе», — заявила адвокат корпорации SpaceX Линн Хермл. По ее словам, истец никогда не проводил и не наблюдал никаких неправильных испытаний ракетных компонентов, никогда не жаловался на нарушения и никогда не сообщал о них федеральным властям.

Напротив, адвокат утверждает, что Бласделл был уволен за ненадлежащее качество работы — его коллеги даже стали беспокоиться о собственной безопасности.

«Эти обвинения необоснованны. SpaceX активно призывает сотрудников сообщать о нарушениях. Вдобавок наши тестовые протоколы являются предметом постоянных проверок как внутренних, так и внешних аудиторов со стороны ВВС и NASA в рамках наших контрактных отношений. Мы отвергаем эти заявления и будем защищаться в суде», — говорится в заявлении компании.

Упреки по вопросам безопасности являются щепетильными для руководства крупнейшей в мире частной космической корпорации, имеющей многомиллиардные контракты с NASA и американскими военными.

Особенно эти вопросы остро встали осенью 2016 года — тогда на стартовом столе взорвалась ракета Falcon 9.

После того случая компания совершила несколько удачных запусков, а главное — освоила повторное использование уже слетавших в космос ступеней.

Комментарии
2
Иван Петров
Вот всё у них так.
И на луну они так же высаживались и ракетки свои испытывают якобы удачно.
Один пшик и вымогательство финансирования.
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Йона Поткиванок
В январе 1986-го погиб "Челленджер"... Событие трагическое, но... не горевать же вечно. И в СССР стали распевать песенку: "Челлендже взорвался, Челленджер разбился и пропал напрасно многолетний труд... Летайте на Восходах, летайте на Союзах, летайте на Прогрессах - они не подведут!" А потом была "Колумбия"... И американцы сообразили, что такими темпами они скоро в космос будут летать за огромные деньги на наших кораблях. Покочевряжились понту ради несколько лет и... что вы думаете - летают на наших кораблях и башляют. Тут недавно слетали несколько раз SpaceX и нос в гору, а цыплят, как известно...
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